Vagues de migrants : deux propositions soumises au gouvernement

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dément l’information selon laquelle 300 Sénégalais seraient récemment disparus dans les eaux espagnoles. Les services de Aïssata Tall Sall, la ministre, parle plutôt d’un total de 260 Sénégalais en détresse secourus dans les eaux marocaines entre le 28 juin et le 9 juillet.



Cette affaire relance la question des vagues de migrants africains qui ne cessent de déferler vers l’Europe à bords d’embarcation de fortune. Elle pousse Boubacar Sèye d’Horizons sans frontières à suggérer au gouvernement d’organiser les assises de la migration pour cerner le phénomène. Il estime, dans des propos relayés par la RFM, qu’il s’agit d’un préalable incontournable pour venir à bout du problème.



Sur les mêmes ondes, Boubacar Sèye recommande en outre une enquête internationale au sujet de «l’échec de Frontex».



Frontex est «l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen». Elle a été créée en 2016.