Vaste chamboulement au sein de la Police nationale

Un vent de changement au sein de la police nationale avec plusieurs nominations au sein des commissariats et des renseignements généraux. Seneweb fait le point.



Le commissaire divisionnaire Moustapha Diouf quitte Matam pour devenir le commissaire central de Saint-Louis.



Le commissaire principal Ibrahima Dieng, qui était jusque-là chef de la division régionale des renseignements généraux (RG) de Dakar est désormais le commissaire central de Tambacounda.



Le commissaire principal Daouda Bodian n’est plus commissaire de Rufisque. Il est maintenant le commissaire central de Guédiawaye.



Le commissaire Lamarana Diallo précédemment à la tête du commissariat de Louga devient commissaire de Rufisque. Le commissaire Seynabou Niang quitte Bel Air et atterrit au commissariat spécial du tourisme.



Le commissaire Gnima Diédhiou, ancienne commissaire de Bambey devient la commissaire centrale de Louga. La commissaire Aïssatou Ka du commissariat de Saly est maintenant à la tête du commissariat de Kébémer.



Le commissaire Demba Cissé qui était chef de division du service contre-espionnage, est actuellement chef de service des renseignements généraux (RG) de Dakar. Le commissaire Balla Fall qui était le commissaire de Kédougou, devient commissaire de Kaffrine.



Le commissaire Abdou Faye précédemment commissaire spécial de Keur Ayib, devient le commissaire de Matam.

Le commissariat de l'Île de Saint-Louis a aussi une nouvelle patronne. Il s’agit de Binetou Doumbia, ancienne commissaire des Hlm à Dakar.



La commissaire Khady Diouf qui était à Malika hérite du commissariat de Rebeuss. À la tête du commissariat de Ziguinchor, se trouve maintenant, le commissaire Malick Dieng, précédemment au commissariat de Kolda.



Thierno Diop précédemment commissaire de l’arrondissement de Ndorong à Kaolack, devient le commissaire de Kédougou. Le commissaire Khady Fall qui était à la tête du commissariat du Plateau est finalement affecté au Groupement Mobile d’Intervention (GMI). Le commissaire Badara Diallo est nommé chef de division du service de contre-espionnage. La commissaire Mame Diarra Faye précédemment au commissariat de l’Ile à Saint-Louis, devient commissaire de Bel-Air.



Le commissaire Mame Farma Ndiaye précédemment au niveau du commissariat des airs et frontières, est maintenant affecté à la direction de la Police Judiciaire (PJ). Le commissaire Bara Niang est nommé commissaire central de Mbour.



Albert Ndiour, désormais ancien commissaire de Kébémer se retrouve à la tête du commissariat de Bambey.



Le commissaire Omar Boun Khatab Guèye, qui était le chef de brigade prévôtale devient le chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées.



Le commissaire Mass Thiombane, précédemment commissaire de Ndamatou est désormais à la tête du commissaire du Plateau à Dakar.



Bakary Malouine Faye qui était chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées devient le commissaire de Saly.



Lat Dior Sall, précédemment commissaire de Yeumbeul atterrit au commissariat de Kolda.



Chérif Malamine Massaly qui était l’adjoint du commissaire central de Ziguinchor, devient le chef de la brigade prévôtale. Ousmane Seydi, ancien chef de Brigade des stupéfiants de Diourbel devient le commissaire de Koungheul en remplacement de Alioune Fall désormais commissaire de Mbacké.



Dianko Mballo quitte le commissariat de Grand Yoff pour le commissariat d’arrondissement de Ndorong à Kaolack. Diame Yaré Fall qui était le commissaire-adjoint au commissariat central de Kaolack, devient commissaire de Yeumbeul.



Kimintang Ndao jusque-là commissaire de Grand Dakar atterrit aux Hlm comme commissaire. Ousmane Faye, qui était adjoint du commissaire central de Guédiawaye est échelonné et devient commissaire d’arrondissement de Thiaroye. Alexandre Denango Sarré précédemment adjoint du commissaire central de Rufisque devient commissaire d’arrondissement Grand Yoff.



Adja Coumba Ndiaye, adjoint du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, est maintenant commissaire de Malika. Sengane Ndecky, jusque-là adjoint au commissaire central de Thiès devient le commissaire de Ndamatou. Elhadj Malick Kane, adjoint du commissaire du Point E est désormais adjoint commissaire central de Thiès.

Adama Wellé devient le commissaire du grand Dakar.



Ismaïla Goudiaby qui était adjoint du commissaire de la sûreté urbaine est affecté à la direction de la Police Judiciaire (PJ). Alioune Ndiaye nommé commissaire spécial de Keur Ayib. Balla Ba devient adjoint au chef de la sûreté urbaine (SU). Lamine Cissé est affecté à la direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiant. Mouhamadou Lamine Diop est nommé adjoint central de Guédiawaye.