VDN 3 : un bus Tata attaqué, le chauffeur tué, la receveuse tétanisée

Un chauffeur de bus Tata a succombé à ses blessures après avoir été agressé sur la VDN 3, dans la nuit de samedi à dimanche. La victime se nomme Mahécor Ndiaye et officiait sur la ligne 37.



Le jour des faits, il roulait tranquillement sur sur l’axe Malika-Tivaouane Peul. Au milieu de la route, pris d’une subite envie de se soulager, il immobilise le véhicule sur le bas-côté, s’empare d’un bidon et se retire dans les buissons.



Alors qu’il n’avait pas encore fini de faire ses besoins, il entend des appels au secours de sa receveuse. Le chauffeur se réajuste et retourne en vitesse sur ses pas. Il tombe sur des malfaiteurs, qui essayaient de s’emparer du sac contenant la recette de la journée.



D’après L’Observateur, qui relaye cette histoire dans son édition de ce lundi, Mahécor Ndiaye se dresse face aux agresseurs. C’était «l’erreur» à ne pas commettre.



«Énervés par l’attitude du chauffeur, les malfaiteurs, fortement armés, se retournent et se jettent sur lui, détaille le journal. La suite va être cauchemardesque pour la receveuse et dramatique pour le chauffeur, qui a été charcuté à coups de couteaux et sabres avant d’être abandonné gisant dans une mare de sang. Affaibli par ses blessures et par une forte hémorragie, le conducteur n’a pas survécu. Il est décédé peu avant l’arrivée des secours.»