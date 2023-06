Vendredi décrété férié : Les précisions du ministre du Travail

Par un décret, le président de la République a déclaré la journée du vendredi 30 juin 2023 férié. Ceci pour permettre aux travailleurs de profiter du long week-end et de passer une bonne fête de Tabaski en famille.





À ce propos, le ministre du Travail a apporté des précisions. "Le président de la République, Macky Sall, a déclaré férié ce vendredi 30 juin. Mais cela ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça va se passer comme ça. Parce que c'est au président de la République de voir et de décider. Pour le cas de cette fête de Tabaski, c'est faisable parce que ça coincide avec un vendredi, fin de semaine, et la plupart des gens qui travaillent à Dakar n'habitent pas ici. Vouloir fêter la Tabaski et revenir le lendemain, c'est compliqué pour ceux qui habitent loin. C'est pourquoi nous avons déclaré férié le vendredi. Mais si ça coïncidait, par exemple, avec un début de semaine comme lundi ou mardi, on ne pourrait pas faire ça", a expliqué Samba Sy sur RFM.