Vent de dégel à Tomboronkoto : Les 13 personnes interpellées viennent d'être libérées

Les négociations initiées par les élus locaux, les notabilités coutumières, religieuses et les personnes de bonne volonté ont porté leurs fruits. En effet les treize personnes interpellées suite aux affrontements survenus hier à Tomboronkoto entre gendarmes et manifestants viennent d'être libérées sur ordre du procureur. D'ailleurs une rencontre est annoncée lundi prochain à la mairie de Tomboronkoto entre la communauté , les représentants de la compagnie minière et les autorités administratives pour arrondir les angles.