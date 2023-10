Vente des parcelles de l’aéroport LSS : 71 milliards amassés par la Cgis

La Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis SA), chargée du programme de commercialisation des parcelles viabilisées sur l’assiette foncière de 30 hectares prélevés sur le site de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, confiée par la Caisse des Dépôts et Consignation, a annoncé que «plus aucun lot n’est disponible».





Dans un communiqué, ladite compagnie a informé qu’un «chiffre d’affaires global de 71 milliards de francs Cfa, avec des encaissements effectifs à date de 38 milliards 820 millions 385 mille francs Cfa» a été, ainsi,obtenu.





En ce qui concerne la livraison effective des parcelles, la Cgis SA renseigne que «le calendrier des formalités administratives et notaires est fixé ainsi qu’il suit : lundi 4 décembre 2023, pour les clients réservataires de la première phase des lots 1 à 89 ; jeudi 4 janvier 2024, pour les clients réservataires des lots 90 à 302 ; fin janvier 2024, pour les clients réservataires des lots 303 à 686».





Elle précise, par ailleurs, «qu’en vertu de son mandat exclusif de commercialisation, elle reste l’unique organe habilité à référer tout possédant d’un lot chez les différents notaires du programme pour les formalités de cession foncière sur l’assiette ».