Venu à Touba pour assister à un enterrement: Un éleveur tombe avec des faux billets

Venu à Touba pour assister à un enterrement au cimetière de Bakhiya, C.K a atterri finalement à la police. Pour cause, l'éleveur a été pris avec 50.000 F en faux billets de banque selon des informations de Seneweb.En effet, un ami du présumé faussaire voulait lui déposer l'argent sur son compte Wave. Mais le gérant du multiservices a constaté que les 5 billets de 10.000 n'étaient pas authentiques.Ainsi, ce dernier a avisé la police qui a arrêté l'éleveur domicilié à Kaolack.Entendu sur procès-verbal, le mis en cause déclarera qu'il ignorait que lesdits billets n'étaient pas authentiques. On lui a remis cet argent à son insu, dit-il, dans le cadre de son commerce en tant qu'éleveur.Le jeune homme originaire de Kaolack et de passage dans la ville sainte a été même déféré ce mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel.Il est poursuivi pour détention et mise en circulation de faux billets de banque d'après des sources de Seneweb proches du parquet.