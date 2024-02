Vers une coordination des actions sociales des Emirats Arabes Unies au Sénégal par la Haute Autorité du Waqf

La Haute Autorité du Waqf (HAW) a eu le privilège de recevoir la visite du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Emirats Arabes Unis (EAU) à Dakar, le mercredi 28 février 2024. Son Excellence Mohamed Ali bin Aylan Al Shamsi a été accueilli avec tous les honneurs à son arrivée au siège de la HAW, sis à la Place OMVS (quartier Mermoz, Dakar), par le Président de la Commission de Supervision M. El Hadji Amar Lô et le Directeur général M. Racine Ba.



Lors de cette visite de courtoisie, Son Excellence Mohamed Ali bin Aylan Al Shamsi s’est dit honoré d’être reçu par la HAW. Saluant l’excellence des relations entre le Sénégal et les EAU, il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour consolider ces liens et les approfondir.



C’est dans ce cadre qu’il a proposé une harmonisation des actions des organisations caritatives émiraties, pour qu’elles aient plus d’impact et de visibilité. Pour ce faire, les deux parties ont retenu une coordination assurée par la Haute Autorité du Waqf (HAW). En outre, la HAW sera associée aux actions sociales de l’Ambassade des EAU à Dakar, en particulier ses œuvres de solidarité prévues cette année au mois de Ramadan.