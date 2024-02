Victime d'une utilisation frauduleuse du nom de leur structure, l'Agence de Presse Sénégalaise alerte et prévient

La Cellule de Communication de l'Agence de presse sénégalaise alerte sur l'utilisation frauduleuse du nom de leur structure.





Cette plateforme utilise le nom de l'Agence avec leur logo et ainsi que leurs taggs d’illustration par des tiers à travers une page Facebook appelée *agence presse Sénégal* et un site Internet dénommé www.agencepresse-sénégal.com.





"La Société nationale-Agence de presse sénégalaise met en garde contre de tels agissements et leurs auteurs. Elle entend user de tous ses droits pour faire cesser immédiatement toutes activités visant à porter atteinte à son image, sa crédibilité et à sa propriété intellectuelle", prévient l'Agence.





Elle informe ses utilisateurs et l’opinion publique que ses canaux de diffusion sont exclusivement : "Le site Internet : www.aps.sn ; La page Facebook : APS (agence de presse sénégalaise)





La page Instagram : aps_senegal

La page X (Twitter) : A.P.S-senegal





Elle ne peut être tenue pour responsable d'aucun contenu diffusé à travers tout autre canal hors de ceux ci-dessus énumérés".