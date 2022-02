[ Vidéo] Victoire des Lions en Finale Can 2022 : Ranerou Ferlo fait la fête avec son leader Amadou Dawa Diallo

Ranerou-Ferlo fête la victoire des Lions à la Can

À l’instar de toutes les localités du pays, Ranerou-Ferlo a également jubilé après la victoire de l’équipe nationale de football en finale de la coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Juste après le but décisif de Sadio Mané en séance de tirs au but, offrant le sacre aux Lions qui se hissent sur le toit de l’Afrique, les populations de cette localité située dans la région de Matam sont sorties massivement pour célébrer la victoire du Sénégal. Les habitants de Ranérou ont envahi spontanément le boulevard qui mène vers l’intérieur de la ville. Ils ont communié avec leur leader Amadou Dawa Diallo. Ce dernier nouvellement élu à l’issue des élections territoriales est arrivé dans la localité ce dimanche peu avant le début du match Sénégal-Egypte pour les besoins de leurs installations à la tête de la municipalité et au conseil départemental de Ranérou-Ferlo. Dans ses nouveaux habits de président du Conseil départemental de Ranérou, Amadou Dawa Diallo a appelé à l’unité et au travail. Il déclare : « la politique est derrière nous. L’heure est à l’unisson et au travail pour le développement de notre département ». Amadou Dawa Diallo est le nouveau président du conseil départemental de Ranérou, il sera installé dans ses fonctions ce mardi 08 février.





Par la même occasion, il a partagé ces moments forts avec les populations qui ont manifesté leur joie à la suite de la victoire des Lions qui remportent pour la première fois, la coupe d’Afrique des Nations. Historique.

Vive le changement!