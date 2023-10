Victorine Anquediche Ndeye : « Bissine est le symbole de la restauration de la paix en Casamance par le Président Macky Sall »

La Ministre de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale s’est rendue à Bissine. Ce déplacement a une charge symbolique. Il y a quelques années, aucune autorité n’osait prendre le risque de se rendre dans cette zone rouge. Bissine s’est vidé de sa population durant une vingtaine d’années. Aujourd’hui, grâce au retour de la paix et à l’accompagnement de l’Etat par la construction d’infrastructures de base et la reconstruction des habitations, la vie reprend son cours normal. La Ministre de la Microfinance en se rendant à Bissine apporte sa pierre, à sa manière, à la consolidation du processus de paix en Casamance.





" Bissine a une charge symbolique très forte. Bissine matérialise ce que le Président de la République son excellence Macky Sall a fait pour la Casamance. Bissine symbole la paix en Casamance. Il fut un temps personne n'était là. Le bilan du Président Macky Sall, en Casamance, c’est d’abord la paix », a déclaré Victorine Anquediche Ndeye.





Ce retour de la paix est en train d’être accompagné pour satisfaire les doléances des populations selon la Ministre.





« Cet accompagnement est en train d'être fait, même s’il reste un long chemin à parcourir. Les projets sont en cours ", a rassuré la Ministre.





À Bissine, le Ministère de la Microfinance compte accompagner les femmes dans de petites initiatives de développement.





Le bloc maraîcher de Bissine recevra un appui devant permettre d’accroître la production agricole et par ricochet d’améliorer les revenus des femmes. Autrement dit, des efforts seront faits pour la maîtrise de l’eau, la protection des exploitations.