VILLAGE AURIFÈRE DE DIYABOUGOU (BAKEL) : Un vaste réseau de mafia du sexe démantelé

En mission au village aurifère de Diyabougou dans le département de Bakel, les hommes de l'adjudant Diouf, commandant de l'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre la traite des personnes (Dntl) ont démantelé un vaste réseau de mafia du sexe entretenu par deux nigérianes qui détenaient par devers elles des filles âgées de 15, 16 et 20 ans qu'elles ont fini par transformer en prostituée. Il s’agit de Gloria Hougan alias Locky patronne exploitant les nommées Joy Oruku surnommée Gracious et Esther Mangput surnommée Kenza, Chanchan Ukpe alias Charlotte née en 1995, exploitant les nommées Mirabel Awoluyi surnommée Good news et Patricia Effiong surnommée Kalaba.