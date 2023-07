Viol au Sénégal : les choquants résultats d’une étude

Les résultats d’une étude sur la perception du viol au Sénégal risquent d’indigner les associations féministes et de défense des droits des femmes. Ils révèlent «une certaine tendance qui justifierait l’existence d’une culture du viol», d’après Dr Amayel Diop, responsable de l’enquête réalisée dans cinq régions (Dakar, Thiès, Kédougou, Ziguinchor et Diourbel).



En effet, renseigne l’étude relayée par Wal fadjri, la plupart des personnes interrogées considèrent que les femmes sont responsables des viols qu’elles subissent. En cause, d’après elles : leurs tenues sexy (62,15%) et leur comportement (64,28%).



Ce point de vue est défendu par les hommes et par les femmes. Si autant d’hommes que de femmes prétendent que les victimes sont, de par leur comportement, responsables de leur sort, on retrouve plus de femmes (56,45%) que d’hommes (51,20%) parmi ceux qui accusent les tenues sexy des personnes violées.

Les résultats de cette étude ont été dévoilés au cours de l’atelier organisé par le collectif «Dafadoy», un cadre de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.