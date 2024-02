Viol suivi de grossesse : l’élève exhibe la photo de son bébé face au juge

L’enseignant, O. Sow, âgé de 41 ans à l’époque des faits, sera fixé sur son sort le 28 février prochain, date du délibéré de son procès devant le Tribunal de grande instance de Tambacounda. Il risque 10 ans de prison.



Le mis en cause, qui a été placé sous mandat de dépôt en 2018 et qui bénéficie d’une liberté provisoire après 5 ans de détention, a fait face au juge hier. A l’occasion, rapporte L’Observateur, T. D., âgée de 18 ans aujourd’hui, maintenant ses accusations à l’encontre de son maître, a montré la photo de son bébé de sexe masculin aux Juges et au Procureur. Interrogée, elle a aussi fait une description détaillée de la chambre de l’enseignant.



Or, ce dernier soutient mordicus que la plaignante, à qui il donnait des cours particuliers, n’a jamais franchi la porte de la chambre. Il a ainsi sollicité des juges des tests ADN dont les résultats sont toujours attendus.



Le journal souligne que les faits remontent au 5 juillet 2028 : « M. Diop, carreleur de son état, est informé par son épouse que leur fille T. D., élève en classe de CM2 n’avait pas vu ses règles depuis un mois et quelques semaines. Le papa l’ordonna alors de la conduite à l’hôpital dès le lendemain. »



La maman est tombée des nues en découvrant les résultats de l’échographie attestant de l’état de grossesse de la mineure, poursuit la source.