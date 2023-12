Violée par deux hommes : Une élève de 15 ans tombe enceinte

Une rocambolesque histoire de mœurs suscite moult commentaires à Diacksao. Une élève âgée de 15 ans a été victime des assauts sexuels de deux hommes. L'affaire s'est répandue à Diamaguène Sicap-Mbao comme une traînée de poudre, lorsque la victime est tombée enceinte.

Assistée de son père, K. B. a relaté sa version des faits dans les moindres détails. "S. D. et I. B. fréquentaient notre domicile. Ils profitaient de l'absence de mes parents pour coucher avec moi à tour de rôle. Ces derniers me remettaient de l'argent à chaque fois et me menaçaient de mort si j'en parlais à qui que ce soit", confie-t-elle.