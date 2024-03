Violence et harcèlement au travail : Le Sénégal invité à ratifier la Convention 190 de l’OIT

Le mois de mars est la période de l’année où les revendications des femmes sont plus en vue. De ce fait, le comité national des femmes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) n’a pas voulu rater l’occasion. Afin de réclamer la ratification de la Convention 190 de l’Organisation internationale du travail (Oit) sur les violences et harcèlement au travail, ces dames ont organisé, ce jeudi 7 mars, une marche sur les deux voies de Niarry Tally, suivie d’une déclaration.











Le choix de la date s’explique par la volonté de célébrer les femmes de ‘’talatay nder’’ mais aussi d’autres figures féminines comme Ndaté Yalla et Aline Sitoé Diatta incarnées par des lycéennes lors de la marche. La Convention 190, ratifiée déjà par 37 pays, est un instrument juridique dont la ratification par le Sénégal offrirait aux femmes un meilleur cadre de travail. « Les violences dans le monde du travail et les atrocités perpétrées contre les femmes exigent notre attention immédiate », a déclaré la présidente du comité, Aïssatou Touré Sow. Les femmes de la Cnts se disent engagées à œuvrer pour la fin de toutes les formes de violences, d’exploitation et de discrimination à l’encontre des femmes. « Nous refusons de rester silencieuses face aux injustices qui sévissent dans nos lieux de travail et dans la communauté ». Ainsi, elles lancent un appel à l’Etat pour la ratification de la convention 190 considérée comme un ‘’outil crucial’’ dans la lutte pour un environnement de travail sûr et respectueux.





En d’autres termes, un monde où les femmes vivront sans la peur d’être victime de violence ou de discrimination, un monde où leur dignité sera préservée et leur contribution au travail valorisée. Secrétaire général adjoint de la Cnts, Lamine Fall a souligné que cette convention qui remonte à 2019 date déjà de 4 à 5 ans. Or, ajoute-t-il, les femmes sont moins bien payées et ont les tâches les plus difficiles. Il ne faut donc pas ajouter à cette précarité de la violence et du harcèlement. En traduisant leurs revendications en action, les femmes de la Cnts espèrent se faire entendre des autorités du pays afin qu’elles agissent à leurs côtés.













La déclaration a été remise à la fin à Mme Thioye, Aminata Kane, représentant le ministère du Travail. Selon elle, certes la C190 n’est pas ratifiée par le Sénégal, mais des progrès ont été faits, notamment la modification du code du travail en 2022 interdisant tout ce qui est discrimination. De même, la dernière version de la convention collective interprofessionnelle a aussi pris en compte les questions liées au harcèlement.