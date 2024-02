Violence et voies de fait : la mère de famille traduit son benjamin en justice

Attrait à la barre pour injures, violence et voies de fait, M. R. Sembène en fait voir de toutes les couleurs à sa mère, N. N. Mbengue. Selon L’Observateur, la retraitée vit un véritable calvaire depuis que son fils, âgé de 20 ans, est accro aux stupéfiants. A en croire le journal, aucune de ces drogues n’avait plus de secret pour lui, haschich, chanvre indien, ecstasy, volet,…



Ainsi, sous l’emprise de la drogue, Sembène ne rate pas une occasion pour s’en prendre à sa mère. Celle-ci s’est forcée à actionner la justice.



Face au juge, elle a chargé son fils, soutenant qu’elle ne compte plus le nombre de fois où son benjamin s’est attaqué à elle. Pis, il n’épargne personne, selon l’accusation. « Même sa grand-mère, âgée de 85 ans, n’est pas épargnée par sa violence», enfonce la partie civile.



Traumatisée, la maman confie que le plus jeune de ses enfants est allé jusqu’à « fracasser la tête de l’une des domestiques, à l’aide d’une marmite. » D’après son récit, son fils avait usé de la manière forte pour reprocher à la bonne « de ne pas bien cuisiner. »



La retraitée révèle qu’elle avait d’abord choisi de l’internet dans un centre spécialisé mais son fils avait tenté de se suicider, obligeant les blouses blanches à le renvoyer chez lui.



Puis, à cause de son « mauvais comportement », il a été « exclu du collège » ainsi que « son école privée.» Sa mère l’a par la suite inscrit dans une école de formation en Mécanique. Rien à faire.



Pour ne rien arranger, relate la source, « après s’être heurté au refus du visa pour les États-Unis, Sembène n’avait plus qu’une idée en tête : prendre une pirogue pour rallier l’Europe. » Sa mère s’y oppose.



Aidé par ses acolytes, le prévenu vole le coffre-fort de sa mère contenant une somme estimée à 7 millions de francs CFA, et se paie un séjour à l’hôtel Radisson Blu de Dakar.



En l’absence de représailles, le prévenu remet ça. Il subtilise la carte bancaire de sa mère et joue au Pari foot. Mais, souligne L’Obs, l’incarnate de trop a été celle où Sembène s’est introduit dans le salon avant d’étrangler sa mère dont les cris ont alerté les voisins.



Cette fois, la retraitée n’a pas laissé passer. Son fils a été interpellé alors qu’il était encore sous l’emprise de la drogue.



A la barre, il s’est confondu en excuses, jurant de « ne plus toucher à la drogue », et promis de « continuer (son) traitement. »



Après le réquisitoire du Procureur, il a été déclaré coupable et condamné à 3 mois ferme de prison avec une amende de 20 000 F CFA.