Violence, harcèlement dans le monde du travail : L'État sénégalais invité à adopter la Convention n°190 et la Recommandation n°206













La Fédération internationale des ouvriers du transport ou International Transport Workers Fédération (ITF) a organisé pour la première fois en terre africaine (au sud du Sahara), la Conférence des travailleuses du transport.





Ainsi, 216 femmes venues de différents pays dont le Sénégal ont clairement déclaré que la violence et le harcèlement n’avaient pas leur place au travail. Réunies à Saly, elles réclament du gouvernement sénégalais l'adoption de la Convention n°190 et la Recommandation n° 206, normes internationales du travail qui offrent un cadre commun permettant de prévenir, de combattre et d'éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre.





Cette convention reconnaît le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. Elle adopte une approche inclusive et intégrée, prévoyant la protection de tous les travailleurs, aussi bien dans l’économie formelle qu’informelle.





Selon le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Modou Guiro, "les violences basées sur le genre constituent une préoccupation mondiale qui transcende les clivages ethniques, socioéconomiques et religieux. Elles se manifestent sous plusieurs formes sexuelles, physiques, psychologiques et économiques. Pratiquées pour des raisons diverses, elles génèrent des conséquences néfastes considérables à court et long terme dans la vie des victimes sur le plan humain, social, psychologique".





Il ajoute que cette pratique est très répandue dans le monde du travail et touche tous les pays, toutes les professions et tous les modes de travail. "Elles portent atteinte à la dignité humaine et sont incompatibles avec le travail décent et la justice sociale. Les inégalités persistantes, les changements démographiques et l'organisation du travail risquent d'aggraver la violence et le harcèlement surtout fondés sur le genre", déplore-t-il.





Cette situation, explique Dr Fatou Diané Guèye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, n'est pas propre au secteur du transport. "C'est quasiment dans tout le monde du travail où les femmes sont exposées à certains risques, surtout durant les périodes de crise comme ce fut le cas durant la pandémie à Covid-19. Nous constatons qu'en plus des inégalités et disparités homme-femme dans le secteur des transports, des pratiques pouvant compromettre l'épanouissement socioprofessionnel des femmes, notamment le harcèlement et toute autre forme d'abus sont aussi notées".





À la lecture de cette situation, la ministre a révélé que le gouvernement, sur instruction du président Macky Sall, entend, au-delà de l'arsenal juridique existant, accélérer le processus de ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement en milieu du travail.