Violentes manifestations à Khossanto : La coalition Yaw déplore les pertes en vie humaine et exige une enquête

La coalition Yaw a exprimé ses vives préoccupations sur la situation des jeunes de la commune de Khossanto ( région de Kédougou) qui ont manifesté hier leur désaccord par rapport à l'arrêté préfectoral portant modification des commissions chargées du recrutement de la main d'œuvre non qualifiée.





La coalition Yaw a rendu public un communiqué où il est rapporté que ces violentes manifestations ont fait deux morts, plusieurs blessés et 37 arrestations. La coalition a manifesté sa solidarité aux populations de Kédougou ( Est du Sénégal) et a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exige la libération immédiate des jeunes arrêtés.





Dans la foulée, les leaders de Yaw appellent « le Gouvernement à faire la lumière sur ces événements afin de situer les responsabilités ».