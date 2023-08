Visa pour les États-Unis : un duo dribble douze personnes, empoche 26 millions et mouille deux «haut placés»

Un commerçant domicilié à Touba et son complice présumé, en fuite, ont transformé en cauchemar le rêve américain d’une douzaine d’hommes et de femmes. Ces derniers devaient être intégrés dans une délégation ministérielle.



Le couple Khassim Mbacké-Oumou Ba et dix autres candidats, devront remettre à plus tard leur projet d’immigrer aux États-Unis. La faute à Serigne Bakher Bousso et Souleymane Niang. Ces derniers avaient promis de leur permettre d’obtenir un visa pour le pays de l’Oncle Sam contre, pour chaque personne, six millions de francs CFA dont deux à verser en guise d’avance.



Khassim Mbacké et Oumou Ba ont été les premiers à passer à la caisse. La dame décaisse huit millions pour elle, son mari (4 millions) et deux de leurs voisins (4 millions) intéressés par le voyage. Le monsieur de son côté verse six millions pour trois de ses parents (Mamadou Sène, Rokhaya Ndiaye et Mamadou Lamine Mbacké).



Après avoir ainsi réglé 14 millions, les sept candidats à l’immigration aux États-Unis espéraient pouvoir fouler le sol américain et une fois sur place, conformément à l’accord conclu, solder les 28 millions restants (4 millions chacun).



Cinq nouvelles plaintes



Ils durent déchanter. Serigne Bakher Bousso et Souleymane Niang n’ont pas tenu leur engagement. Khassim Mbacké se rend dans l’appartement de Niang, sis à Ngor. Il y était venu avec Serigne Bakher Bousso avant, au moment de leur prise de contact. Sur place, il apprend que le concerné avait vidé les lieux. Qu’il les avait loués pour une courte durée.



Interpellé par les plaignants, Bousso promet de rembourser les sommes versées par les plaignants, sans réussir à honorer sa parole. Le 8 août, Khadim Mbacké et Oumou Ba saisissent la DIC d’une plainte contre Bousso et Niang pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa.



L’enquête dont Seneweb a pris connaissance a révélé que Khassim Mbacké et Oumou Ba, avec leurs cinq parents et voisins, n’étaient pas les seuls candidats à l’immigration, grugés par Bousso et Niang. D’après nos informations, au cours de l’enquête, la DIC a reçu cinq autres plaintes contre eux et pour les mêmes délits.



Serigne Fallou Bousso, Mame Mor Kane, Arouna Sow, Walo Bousso et Bineta Mbacké sont les auteurs des nouvelles plaintes. Ils ont déclaré avoir remis à Serigne Bakher Bousso et à Souleymane Niang un total de 12 millions 707 mille francs CFA. Cette somme représente l’avance sur les montant réclamés pour les visas pour les États-Unis. Selon eux, les mis en cause ont employé avec eux le même mode opératoire qu’avec Khassim Mbacké et Oumou Ba.



Le Dircab du PM et l’agent de la Présidence



Arrêté par les enquêteurs, Serigne Bakher Bousso a été soumis à deux interrogatoires. Lors du premier, il a déclaré avoir été approché par Souleymane Niang. Ce dernier lui aurait demandé de lui trouver des candidats à l’immigration aux États-Unis; lesquels seraient intégrés dans une délégation ministérielle.



Lors du second interrogatoire, Bousso a essayé d’enfoncer Niang. Affirmant qu’il l’a connecté avec le nommé Ibrahima Ndiaye, qui serait le directeur de cabinet du Premier ministre, Amadou Ba, et un autre individu dénommé «Monsieur Guèye», qui serait en poste à la Présidence.



«Monsieur Guèye» aurait promis, en plus de faciliter la délivrance des visas pour les États-Unis, de lui offrir dix bourses d’études pour le Canada. Bousso ajoute avoir reversé à Niang les sommes encaissées, sans demander la moindre commission. Il se considère victime de Niang au même titre que les plaignants.



Serigne Bakher Bousso a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa. En fuite, Souleymane Niang est activement recherché par la DIC.