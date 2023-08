Visite aux sinistrés du marché de Tamba : Abdou Karim Fofana annonce un programme de sensibilisation sur le respect des normes

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME était l'hôte des sinistrés du marché central de Tambacounda. Accompagné d'une forte délégation composée du ministre de l'Enseignement supérieur, Moussa Baldé, du directeur général de l'Agence de Développement local (ADL), Abdoulaye Ndao, du maire de la commune de Vélingara Woury Bailo, du chef de cabinet du ministre des Forces Armées Aliou Traoré entre autres et des autorités administratives et locales de Tambacounda, Abdou Karim Fofana a d'abord visité les magasins grossistes partis en fumée avant de s'entretenir avec les victimes et les délégués du marché central.





Abdou Karim Fofana a compati et présenté le message du gouvernement aux sinistrés. Il a lancé un appel aux commerçants pour le respect des règles d'occupations des marchés. Selon lui, ces incendies ne viennent pas seuls. A l'en croire, “ces sinistres proviennent des installations qui sont vétustes mais il peut y avoir un comportement dans les branchements et autres”. Il a annoncé un “programme de sensibilisation sur le respect des normes d'installation de branchements dans les marchés”.





Pour le porte-parole du gouvernement, “la modernisation de ces lieux est la seule alternative pour préserver définitivement les marchés des incendies et assurer la sécurité à ses occupants et autres usagers”.





Pour rappel, un violent incendie s’est déclaré samedi 19 août dernier, vers 4 heures du matin au marché central de Tambacounda. Les dégâts ont été sans précédent dans ce sinistre.