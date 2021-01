Visite technique des véhicules : Une mafia démantelée, 12 personnes arrêtées

La Sûreté urbaine (SU) de Dakar a mis à nu une grosse mafia au Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (CCTVA).Selon le quotidien Libération, qui vend la mèche dans sa parution de ce lundi, 12 personnes, dont des agents du CCTVA, ont été arrêtées.Déférés au parquet le 15 janvier dernier, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et corruption.La mafia était entretenue par des individus qui proposaient aux usagers venus passer la visite technique la possibilité de contourner la file d’attente moyennant une somme de 15 000 Fcfa.Ceci avec la complicité de certains agents qui travaillent au CCTVA.Les personnes arrêtées ont été prises en flagrant dans une vidéo dans laquelle un agent du CCTVA et des individus faisaient des tractations et échangeaient suspicieusement devant le centre.