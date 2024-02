[La chronique de Maria] Voici ce qui attire les femmes chez les hommes

Un regard langoureux, un parfum attirant, un léger sourire ou un compte en banque fourni. Il y a des points qui attirent la gente féminine et qui se présentent comme des atouts séduction chez l’homme. Aujourd’hui, dans la chronique de Maria, nous vous présentons cinq facteurs d’attirance chez les hommes.





Les femmes aiment les hommes riches







Aujourd’hui, surtout sur les réseaux sociaux de plus en plus de femmes avouent sans gêne que l’argent les attire. Selon Fatima Sarr, une jeune femme âgée de 28 ans et commerciale dans une banque de la place, « avoir un homme riche a ses côtés est rassurant, c’est plus par besoin de sécurité que je suis attirée par les hommes riches que par matérialisme ». Elle ajoute, « certes j’ai un bon salaire et je n’ai pas besoin de dépendre d’un homme mais les temps sont durs et avec nos hommes polygames, je préfère souffrir à Dubai que de souffrir dans une maison en baraque ».

Même son de cloche chez Astou Fall, étudiante. Tout de go, elle révèle : « l’homme riche est un homme beau, c’est ma philosophie de vie, je ne fréquente que les hommes riches, je n’aime pas avoir des urgences financières et ne pas pouvoir les régler, pour moi c’est le premier critère ».





Les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux





Les femmes aiment être rassurées et de ce fait elles préfèrent les hommes qui dégagent assurance et confiance en eux. En effet, une attitude confiante et une estime de soi positive sont très séduisantes. Les femmes apprécient les hommes qui sont sûrs d'eux-mêmes.

Amina Diallo, vendeuse en ligne nous apprend que c’est son premier critère de choix.

« Un homme qui a confiance en lui inspire confiance, je n’aime pas les timides, je préfère lorsqu’ils croient en eux, ça me rassure d’ailleurs en tant que femme », explique-t-elle.

Les femmes aiment les hommes drôles





Drôles pas ridicules. Être capable de faire rire une femme est un atout majeur. L'humour crée une connexion et rend les interactions plus agréables. D’ailleurs un vieil adage dit que « femme qui rit, à moitié dans ton lit ».

D’ailleurs des médecins de la Stanford School of Medicine ont réalisé une étude publiée dans Social Neuroscience. Ils ont comparé l’activité cérébrale de 22 enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 13 ans. Le premier groupe a regardé des vidéos drôles (chutes, gags…), le deuxième des clips « positifs » (des snowboardeurs ou des danseurs), le troisième des vidéos « neutres » (documentaires animaliers, petits films montrant des enfants à vélos). Les enfants ont ensuite dû noter les vidéos, et dire si ça les avait fait rire. Il s’est avéré que le cerveau émotionnel des fillettes répondait plus aux vidéos comiques. De leur côté, les garçons aimaient davantage les vidéos « positives ».

« Nos données, pour la première fois, révèlent que les différences sexuelles dans l’appréciation de l’humour existent déjà chez les jeunes enfants », affirment les auteurs de l’étude. Les femmes étant davantage réceptives à l’humour que les hommes, elles choisiraient plus souvent des hommes drôles comme partenaire.

Une thèse que nous confirme Ndeye Astou Ndiaye, vendeuse dans un supermarché. « Je suis stressée par mon travail, j’ai besoin d’un homme qui me fait sortir de cela, qui me fait rire régulièrement, donc c’est le premier atout séduction chez un homme pour moi».

Idem pour Fatou Fall, jeune entrepreneure: « j’évolue dans un secteur difficile, gérer les clients c’est difficile, gérer mes équipes c’est difficile, donc je ne peux pas y ajouter une relation amoureuse stressante ». Plus loin elle dit : « j’aime vraiment les hommes qui ont un bon sens de l’humour, ils me font oublier le caractère pesant de ma vie professionnelle et sociale ».





Les femmes aiment les hommes qui les complimentent





« Bravo ma chérie, tu as une belle coiffure« Waouh, cette robe te va tellement bien », « Ce plat est délicieusement bon. Je me régale ».





Ces phrases ont le don de faire fondre les dames. Pourtant les hommes oublient parfois de complimenter leurs partenaires. Alors que les femmes adorent qu’on les complimente.



Et petit secret : si vous lui dites que vous auriez aimé la rencontrer plus tôt, vous gagneriez définitivement son cœur.

« Parfois quand je reviens du salon de beauté, mon époux ne me complimente pas, ça m’engage. Je fais des va et vient pour qu’il voit au moins que j’ai changé de look, que je me suis faite belle mais rien du tout. Bon à force, je m’y suis habituée mais ça me fait mal quand même », avoue Marieme Diouf, assistante administrative.