Vol à main armée à la Médina : Bamba Ndiaye envoyé en prison

L’agresseur, Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye, qui avait tiré sur un policier à la Médina son sort. Après trois retours de parquet, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 3ème cabinet du tribunal de grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck. Il est inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme à feu et de véhicule, tentative de meurtre sur un agent de police dans l’exercice de ses fonctions, détention d’arme à feu et de minutions sans autorisation.







Le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République, lundi, passé par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar.





A bord d’un scooter, en compagnie d’un individu en fuite, ils avaient arraché le sac du commerçant Souleymane Diallo, contenant la somme de 4,390 millions FCFA. Transformant les rues de Médina en un Far West, Bamba a été arrêté grâce à la détermination de la victime et des policiers. Il avait tiré sur un des policiers et le conducteur de moto"Tiak Tiak".