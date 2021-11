Vol au ministère de l'Agriculture : Un faux homme d'affaires arrêté par la gendarmerie

L'affaire a été gérée, jusque-là, dans la plus grande discrétion au niveau du pôle urbain de Diamniadio ! Selon des informations exclusives de Seneweb, un cas de vol a été commis dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, situé au niveau de la sphère ministérielle du Premier Arrondissement de cette localité. En effet, un faux homme d'affaires y a subtilisé, dans un bureau, un montant avoisinant 800.000 F cfa avant de disparaître dans la nature. Mais les gendarmes de la brigade de Diamniadio ont ferré finalement ledit voleur, un mois plus tard. Révélations !



Un délinquant en col blanc qui écumait les endroits les plus huppés de Dakar a fait plusieurs victimes. Selon des informations de Seneweb proches du parquet, l'homme domicilié à la cité "Fadia" se faisait passer pour un homme d'affaires pour dépouiller ses proies. Ainsi, habillé en costume-cravate, portant des chaussures bien cirées, I.Sagna, pour ne pas le nommer, roulait en voiture de luxe dans la capitale en faisant le tour des bureaux et d'autres endroits.



D'après nos sources proches du tribunal de grande instance de Dakar, le faux homme d'affaires faisait croire à ses interlocuteurs qu'il sollicite des partenaires dans le cadre de son travail. Puis, S.Sagna profitait de l'inattention de ses proies pour les dépouiller avant de s'éclipser dans la nature.



Ainsi, ce voleur en col blanc a procédé à la même démarche le 20 octobre dernier avant de subtiliser un montant avoisinant 800.000 F cfa, dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. En effet, le faussaire a commis ce forfait dans le bureau de F.Diop, cadre au niveau dudit ministère niché au pôle urbain de Diamniadio.



Informés desdits faits, les gendarmes de la brigade de cette localité se sont lancés aux trousses de ce voleur très expérimenté dans son domaine. L'exploitation des images provenant des vidéos de surveillance a permis, aux enquêteurs, de faire sauter l'identité d'I.Sagna.



Oubliant certainement qu'il était activement recherché, le faux homme d'affaires a débarqué mercredi 10 novembre dernier au pôle urbain de Diamniadio à bord d’un véhicule. Grande a été sa surprise quand les hommes en bleu lui ont passé les menottes avant de l'embarquer à la brigade de cette localité.



Selon nos sources proches du parquet, confronté avec les images, I.Sagna passera aux aveux devant les enquêteurs. Au terme de l'enquête, il a été déféré vendredi dernier au tribunal de grande instance de Dakar pour vol qualifié, usurpation de fonction. Le faussaire risque gros parce que plusieurs victimes se défilent au parquet en vue de se déposer respectivement une plainte contre lui.