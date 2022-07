Vol d'un sac contenant 19 millions FCFA dans une banque : Le chauffeur et son marabout risquent 3 ans de prison

Trois ans, c'est la peine requise par le procureur du tribunal de grande instance des flagrants délits contre Sam Kairé et Khadim Guèye.





''Le hasard ou le coup du sort se sont-ils abattus sur Sam Kairé et son ami Khadim Guèye ?'', a demandé leur avocat Me Elimane Kane.





En tout état de cause, ses clients sont en détention depuis 2020 et sont poursuivis pour vol en réunion et d'avoir mis en place une association ou une entente dans le but de commettre des actes délictueux.





En effet, deux ans en arrière, Sam Kairé était chargé comme d'habitude d'aller verser la recette de l'usine Gandigal Glace à la banque. Ce jour-là, sujet à des maux de tête, il a manqué d'inattention et le sac qui contenait 19.560.000 frs a été dérobé sous ses pieds.

Il s'en rendra compte tardivement.





Né en 1993, Sam Kairé, agent à l'usine de production Gandigal Glace, croupit en prison depuis 2020.





Deux ans en arrière, il revient sur les faits qui l'ont privé de liberté. Il explique : ''ce jour-là, je ne me sentais pas bien. J'ai même dit au gérant de l'usine de charger quelqu'un d'autre à aller déposer l'argent à la banque. Malheureusement, là-bas quelqu'un a soustrait le sac contenant l'argent sans que je m'en rende compte''.





Pour lui extraire des aveux, il explique au juge Gaye, qui présidait l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour, qu'il a subi toutes sortes de tortures de la part des gendarmes qui faisaient l'enquête.





''Ils m'ont même électrocuté pour que j'avoue le vol. Alors que ce n'était pas vrai'', confie-t-il au juge.





Mais le juge lui rappelle ses propos lors de l'enquête préliminaire. En ce temps, il avait dit que c'est Khadim Gueye qui avait pris le sac contenant l'argent.





En effet, le jour des faits, Sam Kairé a appelé, entre 7h du matin à 13h, 23 fois Khadim Gueye.





Des appels qui n'ont pas manqué d'intriguer les enquêteurs et même le tribunal.





Mais selon les dires de Sam Kairé, son ami qui est marabout, devait lui prescrire des prières talismans et de l'eau bénite pour son mal de tête.





Khadim Gueye, pour sa part, a déclaré au juge qu'il avait quitté Bambey vers 8h et qu'il est arrivé à Joal entre 10h et 11h, heure à laquelle il a rencontré Sam. Mais il nie être l'auteur du vol.





Le ministère public estime que les faits de vol en réunion sont établis, il a requis en ce sens 3 ans ferme contre les deux prévenus.





Pour Me Kane, les caméras de surveillance étaient le summum de la preuve. Il pose la question à savoir pourquoi les enquêteurs pouvaient mentionner dans leur PV qu'ils ont visionné les vidéos de surveillance sans pour autant produire les preuves matérielles de la culpabilité de ses clients. Surtout que dans l'enquête, ils ne disent pas réellement si dans la vidéo les prévenus ont pris le sac.





''Ce jeune ne peut dire que sa vérité, on ne l'a pas cru, on l'a tabassé, violenté pour lui escroquer des aveux'', s'est désolé la robe noire.

Il demande en quoi les 23 appels étaient-ils anormaux ?

Mieux, que l'accusation devait apporter la preuve. Avant de demander au juge de relaxer les prévenus ne serait-ce qu'au bénéfice du doute.