VOL D'UNE BREBIS À NDIASSANE : Le boucher mis en cause est un ancien militaire

Les faits de vol et de recel d'une brebis qui défraient la chronique à Ndiassane, capitale de la Qadiriyya, dans le département de Tivaouane, sont l'œuvre d'un ancien militaire converti en boucher.



Le mercredi 21 février 2024, A. Dia a débarqué au garage «clando» de Ndiassane avec une brebis qui avait l'air épuisée. Il avait sollicité les services d'un conducteur de moto-taxi «Jakarta», pour le conduire à Tivaouane.



Le Jakartaman, A. Diop, qui était intéressé par le ruminant, demandera si l'animal était à vendre. Un moment, il a commencé à nourrir des soupçons sur son client qui, dans un premier temps, avait refusé de vendre, avant de finir par accepter.



Mais l'acheteur et deux autres individus demanderont à A. Dia de leur fournir des preuves attestant qu'il avait bien acheté la brebis et en était le propriétaire légitime. Un échange de propos aigres-doux s'en est suivi débouchant sur une vive altercation. Le présumé voleur finira par être arrêté et conduit à la gendarmerie.



Devant la barre du tribunal de Tivaouane, il a affirmé avoir acheté la brebis à 55 000 F CFA chez un nommé Bilal.



L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 mars prochain.