Vol de 20 t de cyanure à Sabodala : Neuf personnes interpellées, dont trois sous mandat de dépôt

Le container de 20 t de cyanure dérobé vient d’être retrouvé à la périphérie de la commune de Kédougou. L’enquête en cours pourrait élucider sur le contenu de ce caisson.



En attendant, trois individus ont été placés sous mandat de dépôt et six autres déférés au parquet. Outre le cerveau de la bande qui serait en fuite, d’autres complices sont activement recherchés. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion et mise en danger de la vie d’autrui.



Rappelons que depuis l’annonce de cette substance toxique parquée quelque part dans la commune de Kédougou, la psychose avait fini de s’installer au sein de la population.