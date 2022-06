[EXCLUSIF] Vol de 50 millions F cfa à Auchan: La police de Point E fait tomber 2 employés...

Vol de 50 millions F cfa à Auchan: La police de Point E fait tomber 2 employés...

Vol à grande échelle perpétré dans le magasin d'Auchan Point E ! En effet, trois employés de cette société française ont réussi à soustraire divers produits d'une valeur de 50 millions francs cfa selon des informations exclusives de Seneweb. Mais, trahis par les vidéos de surveillance, deux parmi les mis en cause sont tombés entre les mains de la police de Point E. Détails !





La société française , Auchan a subi une grosse perte dans son premier magasin niché au Point E. Trois employés de cette structure avaient formé un réseau pour soustraire frauduleusement divers produits. Ainsi ledit gang a agi durant plusieurs mois.





Plus tard, le responsable du magasin Auchan Point E 1, a constaté un gros trou dans les caisses. Ainsi il avait commencé à surveiller ses employés comme du lait sur le feu.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, en visionnant les vidéos de surveillance, le patron a vu le magasinier A.Diallo en train d'écouler des produits volés.





Mis au parfum des faits, le mis en cause a abandonné son poste de travail pour se réfugier chez lui. Ainsi Auchan a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat du Point E.





Sans tarder, le Commissaire Thiam a activé ses hommes pour élucider cette affaire. Suite à d'intenses investigations, A.Diallo a été cueilli à son domicile, aux Parcelles-Assainies.





Mis devant le fait accompli, le magasinier a fini par craquer. Toutefois A.Diallo ne voulait pas tomber tout seul. Et pour cause, il a livré l'identité de ses compères dont T.Diouf, rayonniste à Auchan Point E 1 et I.Keita, employé à Auchan Mermoz d'après des sources de Seneweb.





Enfoncé par son compère,T.Diouf a été interpellé dans son lieu de travail par les hommes du commissaire Thiam. Entendu sur procès-verbal dans les locaux de la police du Point E, ce rayonniste a reconnu être membre de cette entreprise délictuelle au sein d'Auchan.





Plus chanceux que ses compères, le chef de cette bande, I.Keita, en service à Auchan Mermoz, est toujours introuvable jusqu'à ce samedi 18 juin 2022.