Vol de 78 millions à Touba : l’émigré, le chambellan et les valises contenant le «hadiya»

Cheikh Mbacké Fall, chambellan de Serigne B. S. Mbacké, membre du cercle très restreint des dignitaires proches du Khalife général des mourides, est dans de beaux draps. Selon L’AS, le mis en cause est accusé d’avoir fait main basse sur le « hadiya » estimé à 78 millions destinés au guide religieux. L'émigré a porté plainte pour vol.



Les faits ? Le vol a été commis dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre 2023 dans la demeure du Khalife à Touba Mosquée. « Rentré au Sénégal le 29 novembre dernier, l’émigré établi en Espagne, se rend chez son marabout en compagnie de ses parents et amis pour faire acte d’allégeance », détaille le journal.



Celui-ci fait remarquer qu’en l’absence momentanée du guide religieux, le visiteur et sa délégation seront reçus par le chambellan qui leur offre un « Berndé ». « Avant la prière de 14 heures, ce dernier propose à Thioune de mettre ses valises dans une chambre sécurisée. Ce que l’émigré accepte volontiers », confie la source.



Mais, l’hôte aura la désagréable surprise, quand au retour du Khalife, et que le chambellan lui a ouvert la porte de la fameuse chambre « sécurisée », pour récupérer ses valises, il a constaté que ses trois valises étaient non seulement ouvertes mais aussi, après vérification, 78 millions de francs Cfa mis dans une grosse enveloppe avaient été dérobés, poursuit L’As. Qui rapporte que Thioune n’a pas manqué d’interpeller Fall.



Ce dernier jure par tous les saints n’avoir pas vu l’argent, et qu’il n’avait remis à personne la clé de la chambre qu’il gardait autour du cou. Pas convaincu, l’hôte s’en ouvre à son marabout, qui lui conseille de porter plainte pour tirer l’affaire au clair, avance la source.



Le journal souffle que le dossier a atterri sur la table du Procureur général du Tribunal d’instance de Diourbel mais des tractations sont en cours pour un règlement à l’amiable.