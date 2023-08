Vol de matériels à l’APROSI : le Responsable Électricité et le Chef du poste de sécurité condamnés

C’est ce Lundi 07 août 2023 vers 12 heures que le Tribunal des flagrants délits a appelé à la barre les sieurs Cheikh Ba et Doudou Diédhiou qui ont été arrêtés le Mercredi 19 juillet par la Brigade de Gendarmerie installée à la plateforme industrielle de Diamniadio. Ils ont été appréhendés pour avoir volé dans les locaux de l’usine Sewacard un conteneur groupe électrogène de 500KVA d’une valeur de 200 millions FCFA.





En effet, le sieur Cheikh BA qui est le responsable électricité de Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) a reconnu avoir organisé le vol des matériels de Sewacard en se servant des clés que lui avait remis la Direction de APROSI suite au remplacement des cadenas du hangar de Sewacard par ses autorités.





Il relate qu’il avait constaté la présence de 2 importants conteneurs groupes électrogène dans le Hangar de Sewacard et que pour aider un ami qui lui avait soumis un problème financier, il a décidé de subtiliser le matériel et le vendre à 15.000.000 FCFA. Il a alors proposé au responsable de la sécurité Doudou Diédhiou la somme de 1.500.000 FCFA pour bénéficier de son aide pour faire entrer une grue et un camion plateau porte-conteneur afin de transporter le conteneur groupe électrogène à ses clients Momar Lissa Ndiaye et Abdou Khadre Ndiaye, responsables d’une société spécialisée dans la vente et l’installation de matériels électriques. Le marché étant scellé entre les parties pour un acompte de 10 millions et un deuxième versement de 5 millions à la réception de la facture après livraison du matériel, les deux agents de APROSI sont passés à l’acte le Dimanche 16 juillet 2023.





Malheureusement pour eux, la Gendarmerie est informée du vol par le vigile de Sewacard. Ils ont alors été convoqués et entendus par le Commandant de brigade qui obtient des aveux clairs de Cheikh Ba qui a expliqué comment le vol s’est déroulé et comment ils ont réussi à sortir le conteneur et à transporter le matériel à Notto Diobass dans la région de Thiès pour le livrer à leur acheteur Abdou Khadre Ndiaye, qui a finalement payé un acompte de 2 millions FCFA.





La gendarmerie qui les a mis en garde à vue est partie récupérer le matériel pour le ramener à Diamniadio avant de les déférer auprès du Procureur suite à une plainte de Sewacard. Le receleur Abdou Khadre Ndiaye qui avait été arrêté le Mercredi 19 juillet 2023 est bizarrement relâché après le même jour.





Au tribunal ce lundi 07 août 2023, le sieur Cheikh Ba plaide coupable tandis que le chef de sécurité Doudou Diédhiou affirme avoir été induit en erreur par le premier qui lui avait déclaré un conteneur vide.





Le verdict est tombé : les deux agents de APROSI sont reconnus coupables de vol et condamnés par le tribunal des flagrants délits. Le procureur requiert alors 2 ans fermes pour les deux prévenus. L’auteur principal Cheikh Ba écope de 2 ans dont 6 mois fermes et Doudou Diédhiou écope de 2 ans dont 1 mois ferme.