Vol de portable et appel à l’insurrection : Ce que risque Sonko

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est sous le coup d’une nouvelle poursuite judiciaire visant les infractions de vol, outrage à agent et appel à l’insurrection.





Selon Me Baba Diop, interrogé par L’Observateur, la suite des événements dépend de l’appréciation du maître des poursuites. Ce dernier a deux options : décider de traduire le mis en cause devant le tribunal des flagrants délits ou ouvrir une information judiciaire pour avoir plus d’informations.





Mais, si à la fin les charges d’appel à l’insurrection sont retenues, Sonko risque 5 à 20 ans de prison, conformément aux dispositions de l’article 85 du Code pénal, précise l’avocat.