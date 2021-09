Volcan des Mamelles, tremblement de terre: Les révélations du géologue Papa Goumba Lô

Volcan des Mamelles

La ville de Dakar avait enregistré un tremblement de terre d’une faible magnitude, le 22 mars 1984. Il a été provoqué par le déplacement de la faille de Koundia en Guinée et les secousses annonciatrices de l’éruption du volcan de l’île de Fogo au Cap-Vert. « Ce tremblement de terre est dû à la faille de Koundia qui avait bougé et aussi au prélude de l’éruption volcanique des îles de Fogo », a affirmé au quotidien « Le Soleil », le Pr. Papa Goumba Lô, le géologue. Ce dernier a soutenu sa thèse sur les risques volcaniques et l’avenir des volcans des Mamelles et de Dakar.