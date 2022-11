Vols commis la nuit à Kayar: 2 malfaiteurs dans l'escarcelle de la gendarmerie

La Brigade de gendarmerie de Kayar a mis fin aux agissements de deux délinquants qui avaient commis plusieurs forfaits dans cette localité de la région de Thiès. Ces malfaiteurs attendaient la nuit, au moment où les habitants dormaient pour voler tout sur leur passage.



Le duo a réussi à emporter des téléphones portables haut de gamme et d'autres biens entre Kayar et Bayakh selon les informations de Seneweb.



Suite aux complaintes des victimes, les pandores de la brigade de Kayar ont tendu une embuscade contre ces voleurs. Ayant senti le coup, les deux personnes incriminées ont tenté de s'échapper aux hommes du commandant Guèye. Peine perdue, puisqu'elles seront arrêtées après une course-poursuite. D'ailleurs, elles ont jeté leur butin lors de cette course avant qu'elles ne soient neutralisées.



L' annonce de leur arrestation a suscité l'euphorie au sein de des habitants qui ont poussé un ouf de soulagement.



Au terme de l'enquête, les deux malfrats ont été déférés au tribunal de grande instance de Thiès pour association de malfaiteurs et vols commis la nuit.