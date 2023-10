Vols et trafic de drogue à Mbacké: 6 malfaiteurs neutralisés par la police

Le commissariat urbain de Mbacké a débusqué une nouvelle mafia au quartier Paléne. Les hommes du commissaire Alioune Fall ont démantelé un gang s'activant dans le vol et le trafic de drogue selon des sources de Seneweb. Ainsi six malfaiteurs sont déférés ce mercredi matin au parquet de Diourbel. Détails !











La police est à pied d’œuvre pour mettre fin au sentiment d'insécurité qui plane sur Mbacké suite à des actes de délinquance perpétrés dans la périphérie. Ainsi les éléments du commissariat urbain local mènent une traque sans répit pour mettre hors d’état de nuire les délinquants.





C'est dans cette dynamique que les hommes du commissaire Alioune Fall ont mis aux arrêts six malfaiteurs.





Tout est parti d’une information reçue par le limier en chef faisant état de l'existence d'un réseau s'activant dans le vol commis la nuit et le trafic de chanvre indien. L'informateur a confié que les membres de ce gang ont planifié leurs activités délictuelles dans un domicile situé au quartier Paléne, selon des sources de Seneweb.





Six malfaiteurs surpris sur une terrasse en train de conditionner du chanvre indien





Après investigations, les policiers en tenue civile ont effectué une descente sur les lieux indiqués où ils ont surpris vers 1h du matin, un groupe d'individus sur une terrasse en train de conditionner du chanvre indien.





Les éléments de la brigade de recherches ont procédé à l’interpellation de six mis en cause. La perquisition a permis de saisir deux paires de ciseaux, un couteau, du papier de ciment servant au conditionnement de la drogue, quarante-six et cinq cent grammes en vrac de chanvre indien.





Six malfaiteurs présentés au Procureur de Diourbel









Au terme de l'enquête, B. Mbow (44 ans) tailleur, C. Kane, (37 ans) menuisier, O. Ka (30 ans) mécanicien automobile, M. Thiam (30 ans), électrotechnicien, Nd.Thiam, (43 ans), menuisier métallique, et I. Top,(35 ans), agent de sécurité, ont été déférés ce mercredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Les six mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, et offre ou cession de chanvre indien.