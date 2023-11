Wakhinane Nimzath : scandale à la mairie

La mairie de Wakhinane Nimzath est secouée par un scandale de détournement de recettes municipales. Le mis en cause se nomme T. Fall. Il est le secrétaire général de la section locale du Collectif des agents municipaux de Guédiawaye.



Chargé des enquêtes préalables relatives aux autorisations de construction et de destruction de bâtiment dans le périmètre communal, T. Fall collectait des taxes et autres recettes municipales versées par les demandeurs. Mais il ne reversait pas tous les fonds recouvrés. «Il prélevait un montant sur les recettes pour l’utiliser à des fins personnelles», souligne Les Échos, qui donne l’information.



Le journal rapporte que lorsqu’il découvre des manquements dans les opérations en question, le secrétaire municipal, I. Guèye, saisit le commissariat de Wakhinane Nimzath d’une plainte contre T. Fall.



Arrêté dans les locaux de la mairie, l’agent municipal tentera de nier les faits. En vain.



Pire, renseigne Les Échos, les enquêteurs découvrent qu’il a été recruté dans la mairie sur la base d’une attestation d’un faux diplôme de baccalauréat. Alertés par les policiers, les responsables de l’Office du Bac entrent dans la danse. Ils déposent plainte pour faux et usage de faux, selon la même source. Qui informe que le mis en cause a été déféré au parquet même si la plainte du secrétaire municipal a été finalement retirée.