Wakhinane-Nimzatt : La police arrête 4 agresseurs qui semaient la terreur dans la localité

Les agresseurs qui semaient la terreur dans la banlieue dakaroise, notamment à Hamo 4 et à Hamo 6, ont été mis hors d'état de nuire par les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt. Les quatre ont été arrêtés la nuit dernière.









Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt mènent des patrouilles nocturnes. C'est dans ce cadre que les hommes du lieutenant Cissé ont démantelé, hier, un gang de quatre agresseurs.





Tout a commencé lorsqu'un motocycliste a été agressé et dépouillé dans la nuit du 23 au 24 novembre. L'un des malfaiteurs l'a gazé avec une pompe. Les agresseurs ont aussi arraché la perruque et le téléphone portable d'une dame.





La première victime s'en est ouverte aux policiers en patrouille dans le secteur, en leur indiquant la position des malfaiteurs. La descente effectuée par les limiers s'est soldée par l'interpellation de ces quatre bandits.





Au terme de l'enquête, C. N., O. D., M. Nd. et M. Mb. ont été déférés au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, selon des sources de Seneweb proches du parquet, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence.