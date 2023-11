Wakhinane Nimzatt : une mutuelle d'épargne vole ses clients, une des caissières arrêtée

Une mutuelle d'escrocs a été démantelée par la police de Wakhinane Nimzatt. Les Echos, qui donne l'information, révèle le mode opératoire. Lequel consistait à appâter les potentiels clients par des offres alléchantes. C'est ainsi que des clients ont mordu à l'hameçon en adhérant en masse à la mutuelle. Chacun commence alors à verser à titre d'épargne un montant entre 5 000 et 10 000 F CFA. Le but était d'atteindre 10 millions pour bénéficier d'un bonus pour avoir atteint le montant fixé.



Le client devait disposer de son argent pour financer son propre projet. Sauf qu'au moment de récupérer leurs sous, ils se sont rendus compte que la Directrice de la mutuelle les avait emportés avant de quitter le pays, et se réfugier au Maroc, laissant ses employés en ligne de mire.



Des centaines de millions sont en cause, estime le journal. Lequel annonce que las des promesses non tenues, les clients grugés ont porté plainte pour association de malfaiteurs et escroquerie au commissariat d'arrondissement de la localité.



Les limiers, aux trousses de la directrice et de ses employés, ont arrêté une des caissières, M. Diop. Cette dernière a été déféré au parquet de Guédiawaye.



L'enquête ouverte a révélé que la mutuelle exerçait en toute illégalité, renseigne Les Echos.