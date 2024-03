Willanène Taba: Les habitants plaident pour le bitumage de la route ralliant Kaffrine

Willanène Taba, située à 3 km de Kaffrine est une localité qui manque presque de tout. Aux difficultés d’accès à l'eau et à l’électricité, il faut ajouter que le village ne dispose pas de routes praticables.











Le coordonnateur de l’association de la grande famille Willane, descendante du marabout Mame Mody Wilane, le fondateur du village et aïeul de la lignée de ceux qui portent le patronyme Willane dans le Ndoucoumane, a plaidé pour le bitumage de la route reliant Kaffrine à Wilanene Taba, un village de la commune de Kathiote.









“Nous voulons le bitumage de la route reliant Kaffrine à Wilanene Taba, distante de trois kilomètres’’, demande le président de l'association de la grande famille du Patriarche Mame Mody Wilane. ‘’Il est grand temps que les villages de Willanene Gouye et la partie restante de Willanène Taba soient électrifiés, du fait de leur dimension historique et religieuse ”, souligne Abdou Wilane tout en regrettant que le projet de pavages et de bitumage du programme de modernisation des villes (Promovilles) à Kaffrine, soit limitée à la commune.









”Cette cité religieuse mérite un programme de modernisation comme tous les autres foyers religieux car, nous avons lancé un internat qui est en construction mais également, la grande place publique est en chantier", a-t-il indiqué.









Lors de la ziarra générale à l’honneur de Mame Mody Willane, qui s’est tenue au mois de février dernier, la famille Willanène avait lancé le plaidoyer lors de la cérémonie officielle. Mais depuis, les petits-fils de Mame Mody Willane attendent toujours la main tendue des autorités.