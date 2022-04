Wiz Khalifa : ‘’Celui qui tente de me coller une gifle recevra une balle dans la tête"

L’histoire autour de la gifle de Will Smith à Chris Rock enfle toujours les débats aux États-Unis.





En effet, chacun donne son point de vue sur cette affaire qui a fait le tour du monde. Comme de nombreuses personnalités après 50 Cent, Wiz Khalifa a évoqué cette affaire sur scène qu'il qualifie d'un geste radical. Le rappeur a fait savoir au monde entier ce qu’il ferait, s’il était à la place de Chris Rock.





Dans une soirée avec ses fans, le rappeur et producteur Wiz Khalifa était avec son public pour le lancement de son documentaire ‘’Still Rolling Papers’’. L’occasion pour lui de revenir sur plusieurs faits d’actualité, comme la gifle de Will Smith.





D’ailleurs, le rappeur en a profité pour adresser un avertissement aux invités, puisqu’il a simplement lâché : ‘’Merci à tous d’être venus à cette soirée. Si quelqu’un essaie de monter sur la scène pour me coller une baffe, vous vous ferez tirer dessus. Je vous en fais la promesse. Je voulais juste que vous le sachiez", a-t-il déclaré à ses fans.





À rappeler que Will Smith a défendu l’honneur de sa femme, après une blague de mauvais goût signée Chris Rock. Pour cela, il lui a infligé une gifle avant de présenter ses excuses durant la cérémonie des Oscars 2022.