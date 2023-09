World Clean Up Day : IBS mobilise plus de 450 personnes pour nettoyer la plage de Magic Land (communiqué)

“A l'occasion du World Clean Up Day, IBS a rassemblé plus de 450 personnes dévouées à nettoyer la plage de Magic Land. Nous avons pu collecter au moins une tonne de déchets ! Laissant derrière nous un littoral plus propre et plus sain.





Un grand merci à tous les participants, petits et grands, qui ont répondu présent à notre appel. Nous sommes fiers de votre engagement pour la protection de l'environnement.





Nous remercions aussi nos partenaires dévoués :





Mairie Fann Point E





SONAGED





Team Niintche





SOS noyade





École de foot Maguette Ndiaye





Ecole de Foot Badou Tall





Gie Ma Fawade Wele





Corniche propre





