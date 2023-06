Wouly Ndiaye, membre des cadres de PASTEF à Linguère, arrêtée

Wouly Ndiaye, membre des cadres de Pastef de Linguère, et coordonnatrice dudit parti dans la commune de Mboula a été arrêtée par la Section de recherches de Colobane à Keur Massar. Elle est placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête.