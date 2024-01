Woyofal et les services nouveaux : La FIKA, un cadre d’échange de proximité entre la Senelec et ses clients

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) est partenaire officielle de la Foire internationale de Kaolack (Fika). Chaque année, elle y ouvre un grand stand et déploie une équipe pour se rapprocher davantage de ses clients de la région et environs. C’est dans ce cadre que le comité de pilotage de la Fika lui a dédié une journée spéciale. Ainsi, pour cette 8ème édition, la Fika a consacré ce mercredi 24 janvier aux activités de la Senelec. Une journée dont la société a profité pour informer et échanger avec sa clientèle sur son produit phare qui est le « Woyofal » et les services nouveaux de Senelec. Ici, trois thèmes ont été présentés et développés par les équipes de Senelec, à savoir : le prépaiement, le simulateur Woyafal, et les services Push Mail et Push SMS.





Plus d’un million d’abonnés pour le woyofal dont 50 122 à Kaolack





La Senelec a une mission prioritaire qui est de fournir de l’électricité aux citoyens et industries afin de participer activement au développement économique et social du pays. Ce, à travers les compteurs classiques et les compteurs woyofal. En effet, sur 2 millions 400 clients inscrits sur le territoire national, à la date du 31 décembre 2023, Senelec compte aujourd’hui 1 million 700 mille abonnés pour le woyofal, soit 73% de taux de pénétration. Ce qui fait que ce système de prépaiement a fini aujourd’hui de convaincre les consommateurs, grâce à ses nombreux avantages, notamment une meilleure maîtrise de la consommation du client. Selon le chef d’agence de Senelec de Kaolack, la reconversion sur demande des clients se poursuit chaque jour auprès des agences commerciales et traduit le fait que le produit est bien apprécié par les Sénégalais. A l’en croire, la région de Kaolack compte aujourd’hui 50 122 clients woyofal.





Dans sa présentation des services nouveaux offerts par Senelec, le système de facturation des compteurs woyofal et les avantages de cette nouvelle technologie, les fourchettes des trois tranches, entre autres, Boubacar Coly a expliqué que la 1ère tranche est comprise entre 0 à 150 KWH, la 2ère entre 151 à 250 KWH et la 3ème tranche va au-delà des 250 KWH pour le client domestique petite puissance. Il signale que les deux premières tranches sont considérées comme sociales. Et cette catégorie est exonérée de TVA et représente 90% de la clientèle.





« La Fika est une occasion pour la Senelec d’être en proximité avec ses clients »





Présidant la journée au nom du Directeur général de Senelec, en présence de M. Abdoulaye Thiam, Secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, représentant le Président Serigne Mboup, le délégué régional centre-ouest, M. Lémou Diallo, pour sa part, a soutenu que la Foire internationale de Kaolack est une occasion pour la Senelec d’être en proximité avec ses clients. A ce titre, il a tenu à remercier et féliciter le président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, et ses collaborateurs pour l’organisation de ce grand rendez-vous économique pour le développement de la région.