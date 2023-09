Yango Sénégal lance Yango Education pour former les chauffeurs partenaires et leurs familles

Le 15 Septembre 2023 Yango, l'un des principaux services de covoiturage opérant en Afrique, est heureux d'annoncer le lancement de "Yango Education" au Sénégal, un programme visant à offrir des cours gratuits aux chauffeurs partenaires de la société et à leurs familles en leur donnant accès à des cours en ligne sur l'introduction à l'analyse de données.





"Dans un monde où le numérique est devenu un élément fondamental de l'activité des entreprises, Yango Éducation propose aux utilisateurs de se familiariser avec les fondamentaux de l'analyse de données. Ils pourront collecter, analyser et visualiser des données relatives au développement des entreprises ", indique la note d'information transmise à Abidjan.net.





Selon la même note, "pour pouvoir suivre le cours ou l'offrir à votre entreprise, vous devez être un conducteur partenaire actif depuis au moins trois mois, avoir une bonne note et être âgé d'au moins 18 ans. Les candidats doivent également disposer d'un ordinateur portable ou d'un PC et d'une connexion internet. La priorité leur sera donnée".





Le document souligne également que la formation sera dispensée à 50 chauffeurs ou membres de leur famille sélectionnés après un examen des candidatures et des entretiens personnels avec l'équipe de Yango. La formation dure 80 heures à raison de 20 heures par semaine, soit un mois d'apprentissage, et est entièrement gratuite pour les chauffeurs partenaires. Rien qu'en Côte d'Ivoire, plus de 500 candidatures de chauffeurs partenaires ont été reçues. Parmi eux, 100 ont été inscrits et ont déjà commencé leur formation. Le Sénégal, qui a emboîté le pas à la Côte d'Ivoire, a déjà enregistré plus de 200 candidatures et les inscriptions sont encore ouvertes.





Selon Adeniyi Adebayo, Chief Business Development Officer et Head of Africa de Yango, "Yango s'engage à fournir de meilleures récompenses et une valeur ajoutée à sa communauté de chauffeurs par le biais du programme d'éducation de Yango. Cette initiative vise à améliorer les perspectives de vie des chauffeurs et de leurs familles et illustre l'engagement de la société en faveur du développement durable et de l'impact social". M. Adebayo a poursuivi en expliquant que " ces cours de formation en informatique ont été conçus pour aider les chauffeurs à améliorer leurs compétences et à poursuivre leur carrière en dehors du secteur des services, s'ils le souhaitent "





Les réactions des conducteurs partenaires ne se sont pas fait attendre. "Je salue chaleureusement l'initiative proposée par Yango Éducation, qui me permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences en matière d'analyse de données et de programmation, ce qui est toujours bénéfique. En tant que responsable d'une association de chauffeurs, l'acquisition de nouvelles compétences élargira mon cercle de connaissances et améliorera certainement la gestion de mon entreprise", a déclaré Yaya Sylla, chauffeur partenaire de Yango Côte d'Ivoire.









Pour rappel, Yango est une entreprise technologique internationale. Yango propose des services de mobilité et de livraison de premier choix via sa super-application qui est opérationnelle dans plus de 20 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. Depuis sa création en juin 2018, Yango a eu un impact significatif en Afrique. L'application multilingue de Yango est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS.





Yango a lancé son service au Maroc en mai 2023. À la mi-2023, les opérations de Yango en Afrique représentaient environ 60 % du volume brut des marchandises (VGM) de l'entreprise en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), dépassant ainsi toutes les projections internes. Ces résultats encourageants renforcent plus que jamais l'engagement de Yango à concrétiser sa vision : celle de produire un impact positif qui contribue au développement du continent.