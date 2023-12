Yeumbeul Comico : fin de cavale pour un ressortissant Sierra Léonais

Selon Les Échos, les hommes du commissaire d’arrondissement de Yeumbeul Comico, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, ont mis fin à la cavale d’un ressortissant Sierra-léonais.





Le mis en cause, B. C., faisait l’objet de deux lettres plaintes pour escroquerie au visa Schengen, renseigne le journal. Selon l’accusation, le commerçant avait promis à A. Pouye et Aminata A. de leur trouver un visa Schengen pour la Suisse et l’Italie.





En échange, le premier lui a versé 3 millions de francs Cfa et la seconde, 1,360 million, estime le journal.