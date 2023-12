Yeumbeul Comico : un agresseur tué par ses victimes

Une agression au couteau a mal tourné ce week-end au quartier Djeddah de Yeumbeul Nord / Comico, renseigne Les Échos de ce lundi 18 décembre.



D’après le journal, les membres d’une même famille, revenant d’une soirée dansante, vers 06 heures du matin, avant-hier, ont été la cible d’A. Ndiaye alias Pape Laye et son gang, redoutés dans le secteur.



« Après les avoir apostrophé sans succès, les agresseurs exhibent leurs armes blanches et tentent de les détrousser. Les jeunes hommes se braquent et déclenchent une riposte foudroyante », narre la source.



Celle-ci souligne qu’une rude bataille rangée éclate, opposant les deux groupes. Prenant le dessus, les victimes poursuivent les malfaiteurs qui détalent comme des lapins, abandonnant A. Ndiaye.



Désarmé sous le feu de l’action, ce dernier a été poignardé et atteint au niveau du cou. Le corps sans vie de l’apprenti chauffeur sera découvert au petit matin dans la rue par les habitants du quartier avant son transfert à la morgue pour autopsie.



L’enquête est ouverte par les hommes du commissaire de Yeumbeul / Comico, Cheikh Tidiane Diallo.