Yeumbeul : les deux faux médecins surpris en pleine intervention chirurgicale

M. L. Soumaré et P. S. Sarr ont été condamnés, respectivement, à deux ans de prison dont 3 mois ferme et à un mois avec sursis. Ils devront s’acquitter d’amendes de 500 000 francs CFA pour le premier et de 100 000 francs CFA pour le second.



Ces derniers ont été jugés vendredi dernier devant le tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye, pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. D’après L’Observateur, qui a assisté au procès, ils exerçaient dans un cabinet médical dénommé «Médicos Art». Celui-ci est établi à Yeumbeul et appartient à Dr Weinde Dieng (un vrai médecin).



M. L. Soumaré se disait biologiste tandis que P. S. Sarr se présentait en médecin généraliste. Le journal rapporte que c’est l’Ordre des médecins qui a dénoncé le duo. Lorsque les policiers ont effectué une descente dans leur cabinet, samedi 15 juillet, ils ont trouvé les faux médecins en train d’effectuer «une complexe opération chirurgicale», selon L’Observateur.



L’enquête a révélé que le patient qui subissait l’opération est un ressortissant guinéen qui a déboursé 1,5 millions de francs CFA.



Les policiers sont tombés aussi sur trois autres individus vêtus de blouses blanches et s’affairant autour de personnes sous perfusion.



Interpellé à propos de ses deux collaborateurs aux profils suspects, Dr Weinde Dieng a révélé qu’il collabore depuis des années avec P. S. Sarr qu’il décrit comme un médecin généraliste. Le patron de Médicos Art assure qu’il a recruté ce dernier sur présentation d’attestations prouvant sa qualification. Et qu’il est un bon praticien malgré sa non-inscription à l’Ordre des médecins.



P. S. Sarr a déclaré avoir travaillé, entre 2008 et 2010, comme généraliste à l’hôpital Abass Ndao. Il assure avoir en plus effectué plusieurs stages entre les hôpitaux Principal et Le Dantec.



Les deux mis en cause ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt avant d’être jugés et condamnés moins de dix jours plus tard.