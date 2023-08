Yoff : les filles de 15 ans, le couple, la partouze et les IPhone

M. Ndoye (19 ans) et son petit-ami, L. Niang, ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye, mardi 25 juillet. Ils sont poursuivis pour corruption et détournement de mineures. Ils sont accusés d’avoir organisé une partouze avec deux filles de 15 ans, N. F. Fall et B. Seck, à qui ils auraient promis, en contrepartie, des IPhone.





Les faits présumés se seraient déroulés durant une nuit de mai dernier, dans une auberge située à Yoff. La partie à quatre aurait eu lieu aussi bien dans la chambre louée à 20 000 francs CFA la nuitée que dans la piscine de la résidence.





Arrêtés par des éléments de la brigade de la Zone franche industrielle, à la suite de la plainte des parents des victimes présumées, les mis en cause ont, en chœur, rejeté les accusations portées contre eux. L. Niang a déclaré que le jour des faits, il a été contacté par sa petite-amie, vers 15 heures, pour lui dire que deux de ses copines, N. F. Fall et B. Seck donc, souhaitaient se livrer avec eux à une partouze. Il a ainsi rejeté toute idée d’offrir aux mineures des téléphones portables en échange de services sexuels.





Au moment de l’appel, M. Ndoye, en tant qu’invitée, et les victimes présumées assistaient aux activités du foyer socio-éducatif de l’école de ces dernières. L. Niang affirme avoir, dans un premier temps, rejeté l’offre. Mais, confessera-t-il, il finira par accepter la proposition puisque que les deux élèves avaient insisté. Il précise qu’il ignorait que les amies de sa copine sont mineures.