Ziarra Leona Niassene : Le porte-parole de la famille appelle les douaniers à plus de tolérance vis-à-vis des pèlerins

Ziarra Leona Niasse

A quelques jours de la célébration de la ziarra annuelle de Leona Niassene, le porte-parole de la famille, Cheikh Ahmed Babacar Niass, a fait un appel auprès du service régional de la douane pour une tolérance vis-à-vis des pèlerins.





« Les talibés de Mame Khalifa Niasse qui viennent de partout de la sous-région, comme chaque année, pour rallier la cité religieuse, vivent le calvaire à l’entrée de la capitale du Saloum. Ce, à cause des tracasseries douanières. Pourtant, ces marchandises qu’apportent les pèlerins sont destinées aux familles de Mame Khalifa, les talibés apportent quelques marchandises en guise « adiya », a-t-il rappelé selon « Vox populi ».