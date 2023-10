Ziguinchor : Abdoulaye Baldé offre 2000 cahiers et 2000 sacs aux écoles élémentaires

Le Directeur Général de l’Agence de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), Abdoulaye Baldé a encore marqué la rentrée des classes dans la région de Ziguinchor. Il a offert 2000 cahiers et 2000 sacs aux écoles élémentaires des communes de Boutoupa-Camaracounda, Niaguiss et Niassya. Des cahiers à l'effigie de l'APIX pour faire découvrir aux élèves la structure, selon le DG. Cette action de portée sociale va soulager les parents d’élèves qui éprouvent des difficultés pour des fournitures en ce début de l’année scolaire.





A cette occasion, le Directeur Général de l’APIX, Abdoulaye Baldé a annoncé la fabrication de 350 tables-bancs au profit des écoles dont le mobilier a été saccagé lors des manifestations du mois de juin et juillet. " Nous sommes en train de nous organiser. Déjà on est en train de confectionner 350 tables-bancs qui seront remises dans les jours à venir aux écoles. Peut-être que nous nous arrêterons là. Peut-être que nous allons aider à la reconstruction de l’école à Ziguinchor », a laissé entendre Abdoulaye Baldé.





Cette action a été hautement appréciée par les maires et les directeurs des écoles concernées. À Boutoupa-Camaracounda, le maire Ousmane Sané a loué les qualités de Abdoulaye Baldé, DG de l'APIX qui reste une référence. « Il a apporté ces fournitures pour améliorer les conditions d’études de nos enfants. Elles seront utilisées à bon escient », a promis le Maire de Boutoupa-Camaracounda.





À Niassya, le Directeur de l'une des écoles élémentaires, Moussa Sagna a tenu aussi à rassurer le DG de l'APIX sur le bon usage de ces fournitures. Elles arrivent à point nommé et soulageront les parents, a indiqué Moussa Sagna. " Le milieu scolaire traverse beaucoup de difficultés. Les parents, pour subvenir aux besoins éducatifs des enfants éprouvent d'énormes difficultés " a révélé le directeur de l'école élémentaire de Niassya, Moussa Sagna.